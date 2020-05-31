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الأحد 31 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، منذ قليل ، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4521 حالة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" إنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 233 حالة.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 67 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 816 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| أرقام جديدة بشأن كورونا في السودان.. عدد الوفيات مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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