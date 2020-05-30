عاجل.. وزير الصحة: اجازة قانون حماية الكوادر الطبية

السبت 30 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أجازت الحكومة اليوم قانون حماية الكوادر الطبية الذي نادي به العاملون في القطاع الطبي والصحي اثر تعرض عدد من الاطباء والعاملين في الحقل الطبي والصحي لمضايقات واعتداءات وهم يؤدون عملهم.

وأعلن وزير الصحة الدكتور أكرم التوم أن مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء اجازا اليوم قانون حماية الكوادر الصحية ووقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان. وقال وزير الصحة إن الخطوة تعتبر مكسباً كبيراً لنضالات الاطباء في السودان .

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