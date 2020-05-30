عاجل.. حقيقة إمكانية لجوء السودان للمؤسسات الدولية بشأن الاعتداءات الإثيوبية

السبت 30 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن السودان يبقي كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

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وتابع صالح، اليوم السبت، ‏أن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت القوات المسلحة السودانية، اندلاع اشتباكات مع سرية مشاة من الجيش الإثيوبي وميليشيات مسلحة تابعة له، عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ما أسفر عن مقتل ضابط في الجيش السوداني وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي سوداني وجُرح مدنيون.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن "المليشيات الإثيوبية درجت، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية".