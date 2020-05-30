السبت 30 مايو 2020 كتب وكالات أكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، أن تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبى فى الاعتداءات داخل أراضينا، مشيرا إلى أن السودان يبقى كل الخيارات مفتوحة فى اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية فى مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودى، موضحا أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى. وشدد المتحدث باسم الحكومة السودانية، على أن السودان حريص على مصالحه ومصالح مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق من وزير الإعلام بشأن سد النهضة والاعتداءات الإثيوبىة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.