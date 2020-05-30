عاجل.. محلل يكشف مفاجأة عن الابتزاز الإثيوبى فى عهد البشير

السبت 30 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي السودانى، عطاف محمد مختار، إن النظام الإثيوبي كان يمارس تجاوزات تجاه السودان لضعف النظام السابق بقيادة عمر البشير.



وأوضح مختار في برنامج تليفزيونى-وفقا لموقع المشهد السودانى- أن البشير كان يغض الطرف عن تعديات الميليشيات الإثيوبية على الأراضي السودانية في مدينة القضارف شرق السودان.

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وأوضح المحلل السياسي السودانى ، أن الجانب الإثيوبي، يجب أن يعلم أن الابتزاز الذي كان يمارس في السابق بات مرفوضا تمامًا.

ووقعت اشتباكات مع قوات إثيوبية، الخميس، على خلفية محاولة مليشيات موالية لأديس أبابا سحب المياه من نهر عطبرة، وزراعة أراضٍ سودانية دون موافقة الخرطوم.

وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط سوداني، وإصابة 6 آخرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).