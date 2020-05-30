- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 30 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي السودانى، عطاف محمد مختار، إن النظام الإثيوبي كان يمارس تجاوزات تجاه السودان لضعف النظام السابق بقيادة عمر البشير.
وأوضح مختار في برنامج تليفزيونى-وفقا لموقع المشهد السودانى- أن البشير كان يغض الطرف عن تعديات الميليشيات الإثيوبية على الأراضي السودانية في مدينة القضارف شرق السودان.
وأوضح المحلل السياسي السودانى ، أن الجانب الإثيوبي، يجب أن يعلم أن الابتزاز الذي كان يمارس في السابق بات مرفوضا تمامًا.
ووقعت اشتباكات مع قوات إثيوبية، الخميس، على خلفية محاولة مليشيات موالية لأديس أبابا سحب المياه من نهر عطبرة، وزراعة أراضٍ سودانية دون موافقة الخرطوم.
وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط سوداني، وإصابة 6 آخرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. محلل يكشف مفاجأة عن الابتزاز الإثيوبى فى عهد البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.