عاجل.. وفاة الفنان المصري الشهير “حسن حسنى”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توفى منذ ساعات الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة قبل قليل، وفق “اليوم السابع”.

ولد الفنان الكبير حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931.

فقد والدته في سن السادسة من عمره وهذه الحادثة أثرت فيه في كل حياته.

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منذ نعومة أظفاره أحب التمثيل وشارك في جميع الفرق المسرحية في مدرسته وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

كان الفنان الكبير حسن حسني قد شارك بحسب صحيفة السوداني، فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.