شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات (الصيحة)، أن نجم نادي الهلال وظهيره الأيمن الدولي أطهر الطاهر، تلقى خلال الأيام الماضية عرضاً جاداً من أحد الأندية الكبيرة في قطر، والذي دخل في مفاوضات مع اللاعب الذي انتهى تعاقده مع الهلال في العاشر من مايو الحالي.

ويعكف أطهر الطاهر مع وكيله هذه الأيام على دراسة العرض قبل إتخاذ قرار بشأنه، وأفادت متابعات (الصيحة) بأن العرض القطري الذي وصل لأطهر يعد الأفضل حتى اللحظة من الناحية المالية من بين العروض التي وصلت للاعب، وينتظر أن تسفر الأيام القليلة المقبلة عن مستجدات بشأن مستقبل الظهير الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي قطري يقترب من خدمات نجم الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.