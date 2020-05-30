أحزاب نداء السودان تؤكد على ضرورة دعم ومساندة الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد تجمع أحزاب نداء السودان ضرورة دعم ومساندة الحكومة الانتقالية وأهمية تعزيز دور قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لمكونات الكتلة الخميس تناول قضايا الراهن السياسي وعددا من القضايا الأخرى .

وناقش الاجتماع بحسب تصريح صحفي منشور على صفحة حزب المؤتمر السوداني أحد مكونات الكتلة ,ناقش مشروع إعادة ترتيب وتنظيم الكتلة وضرورة المحافظة على وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وتطويرها ودعم مجهودات الإصلاح المؤسسي فيها وتقديم رؤية متكاملة حوله.

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وإستعرض الاجتماع آخر المستجدات بشأن إكمال هياكل الحكم المدني وتشكيل المجلس التشريعى واختيار الولاة، وتم التأكيد على أن صناعة السلام قضية مبدئية وتتطلب بذل المزيد من الجهود وإشراك كل قطاعات المجتمع.

وناشد الاجتماع أطراف الجبهة الثورية بالعمل على رأب الصدع بين مكوناتها بغية الوصول لرؤية مشتركة بالنظر لدقة المرحلة.

وثمّن الاجتماع الجهود المبذولة من كافة الأطراف لمعاودة حزب الأمة لنشاطه فى هيئات قوى الحرية والتغيير، كما تم تناول ما يجري في ساحة تجمع المهنيين والتأمين على أهمية دعم جهود وحدته لدوره المتعاظم فى تحقيق أهداف الثورة.