شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في صفقة بلغت قيمتها 1.42 مليار دولار، اشترت دولة الكويت 84 من أحدث جيل من صواريخ “باتريوت”، ستحسن قدرتها على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن عملية البيع هذه “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ 84 والأجزاء المصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع الأميركية “لوكهيد مارتن”، 800 مليون دولار.كما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية

أما عقد الصيانة والتدريب والمساعدة التقنية التي ستقدمها “لوكهيد مارتن” ومقاول الدفاع “رايثيون” فتبلغ قيمته 425 مليون دولار، ويُضاف إليه عقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار لإصلاح معدات قديمة. المادة السابقة ضاحي خلفان يشعل حرباً بين السعوديين والإماراتيين.. هذا ما جرى على تويتر المقالة القادمة توجيه بفك حجز (23) حساباً تابعاً لمنظمة الدعوة الإسلامية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تُفاجئ دولاً خليجية وتُبرم صفقة لأحدث جيل من صواريخ “باتريوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.