ضاحي خلفان يشعل حرباً بين السعوديين والإماراتيين.. هذا ما جرى على تويتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعلت تغريدات قديمة لنائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، موجة “ردح” بين مغردين سعوديين وإماراتيين اختلفوا حول التغريدة الذي تطاول فيها حارس بارات دبي على المملكة، الامر الذي دفع السعوديين لتذكير الإمارات بالجزر الإيرانية .

وبدأت حملة التراشق بين المغردين حين قام ناشط بالاستعانة بتغريدة قديمة لضاحي خلفان تميم، انتقد فيها تخلي السعودية عن القيم الإسلامية لجذب السُياح، وعلق عليها قائلاً: “حقيقة يجب إدراكها: “عندما قامت هيئة الترفيه بفعاليات ضخمة داخل المملكة -وانا اتكلم بعيدا عن بعض الأخطاء التي حصلت ومعروف بان كل عمل جديد يحصل فيه خطأ- تأثرت دول بالمنطقة كانت تعتمد على سياحة السعودي، وحاول هؤلاء بالايعاز لمن يلزم ضرب هذه الصناعة القادمة بقوة للمملكة والتي تخسرهم”.ورد عليه مُغرد آخر باسم “سعودي حر” فكتب: “مثال للحقيقةِ التي يجب إدراكها: ما حدث بالأمس ليس ببعيد عندما بدء موسم الرياض استشرف علينا من لم يستطع منع الخمور والدعارة (في إشارة للإمارات)، مستغلين الدين والقيم التي لايعرفوها، خوفاً على سياحتهم الواهنة”.

وأرفق تدوينته بصور لتغريدات سابقة لضاحي خلفان يعتبر فيها أن “التفريط في القيم والعادات والضوابط الإسلامية، كارثة”.وكتب مُغرد إماراتي يُدعى أحمد بن محمد، رداً على انتقاد بلاده: “على فكره لندن وباريس وميلان وحنيف وميونخ الخ.. قريبون من بعض ولا يتأثرون في مجال السياحة.. لكن انت تريد القول إنكم بلد محسود! اتمنى نجاح السياحة عندكم. لكن شوفلك غير فعاليات الغناء لأنها لا تعتبر فعاليات سياحية، وشكرا”.

فعاد الناشط “سعودي حر” ليرد: “كثير من الدول تنتظر السياح السعوديين”.ورد عليه الإماراتي أحمد: “بما انك تلمح.. اولا السعودي عندما يدخل الامارات لا نعتبره سائحا بل راعي الدار، اما عن السياح فعدنا أكثر من ٢٠٠ جنسية وكل السياح منهم فائدة، ولا تتوقف على جنسية واحدة”.

وأضاف في تغريدة أخرى:”والله لولا احترامي للسعوديين الشرفاء لرديت عليك رد يخليك تتمنى انك ترجع تدخل في مؤخرة زعيم الذباب حقك، سعود القحطاني”.