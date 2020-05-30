الخليج 365 : كشف تقرير حكومي تحصلت التيار نت على نسخة منة عن تصديق نظام البشير المباد للاراضي زراعية تبلغ مساحتها 10 الف فدان لصالح للدفاع الشعبي بمنطقة ام دبلو داخل حزام محمية الدندر الملغي بقرار رقم 641 للعام 1992م،واشار التقرير بان بعض الجهات تعمدت غض الطرف عن هذا الامر ولم تشير الى هذة القضية فى اجتماعاتها على الرغم من انها تعد اهدارا واضحا للمال العام واستغلال نفوذ الدولة واستثمار هذه الاراضي لصالح جهات محددة، ،وطالبوا لجنة تفكيك النظام بوصع يدها علي هذا المورد الزراعي الكبير واستعادة كل الاراضي الزراعية المنهوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص (10) الف فدان للدفاع الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.