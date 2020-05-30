المريخ يخطط لتدعيم صفوفه بنجم الأولمبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علمت (الصيحة) أن مسؤولاً رفيعاً بمجلس إدارة نادي المريخ أجرى خلال الأيام القليلة الماضية اتصالاً هاتفياً بالمهاجم الشاب ونجم نادي ودنوباوي منير يونس، عارضاً عليه الانضمام لكشوفات الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.

وكان المريخ دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب وناديه إبان فترة الانتقالات التكميلية الأخيرة وكان قريباً من التوصل لاتفاق كامل لضم اللاعب لولا بعض المستجدات وأزمة الخانات التي أدت لتأجيل الخطوة.

وشهدت الأيام الماضية تجدد المفاوضات، حيث يرغب المريخ في ضم مهاجم المنتخب الأولمبي والذي اختير مؤخراً للمنتخب الأول، لكشوفاته بعد فتح باب الانتقالات الصيفية.

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