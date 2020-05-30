نصف ترليون جنيه لمتضرري أحداث الفشقة بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الأمين العام لديوان الزكاة بولاية القضارف محمد عبدالرحمن عن دعم المواطنيين المتضررين بقرى أحداث الفشقة بمبلغ (٥٠٠) ألف جنيه نصف ترليون جنيه .

وقال عبدالرحمن في تصريح خاص ل (السوداني) السبت أن الدعم الذي قُدِّمْ عبارة عن مواد غذائية (جاهزة) وتموينية في شكل حبوب ، وأكد فرار المواطنين ونزوحهم عن قُرآهم للمشاريع الخلوية والأشجار عندما اشتدت وطأة تبادل النيران بين الفريقين.

ونوه الى تحرُّك مدير ديوان الزكاة بمحلية القريشة نور الدين مهدي لحظة وقوع الحادثة وقام بحصر عاجل للمتأثرين و معرفة إحتياجاتهم التي إنحصرت في المواد الغذائية بعد التأكد والاطمئنان على سلامة منازلهم التي لم تطالها أيادي القوات الإثيوبية.

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