“نمر بلحظة خطيرة للغاية”… الصحة البريطانية تحذر الناس من التهاون بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان تام اليوم السبت أن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها.
وقال في إفادته الصحفية اليومية: على الناس أن “يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية”.
وأوضح أن الجمهور بحاجة “لاتباع الإرشادات بحذافيرها، دون أن يحيدوا عنها”.
وفي السياق، حذر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن مرض (كوفيد-19) لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه “سياسي”.
وتبدأ إنجلترا في تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.
وقالت الحكومة إنها “تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس ومساعدة البلاد في العودة لأنشطتها”.
سبوتنيك
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