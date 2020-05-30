لجنة عليا لتوفير السلع الاساسية

الخليج 365 : أكد والي الخرطوم د. يوسف آدم سعيهم لتوفير متطلبات المواطن ، مشيرا إلي أن الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد الاصابات و عدد الوفيات

و قال في اجتماع اليوم سنجري تقييم حول التكيف مع المرض والالتزام الصارم بالشروط الصحية في كل الاحوال حال استمر الحظر او أعيد فيه النظر

واكد الاهتمام بتوفير السلع الاستراتيجية و تكوين لجنة عليا علي مستوي الحكومة الاتحادية و الولائية لتوفير ها و تشمل الوقود والغاز والدقيق

ولفت امين الحكومة الطيب الشيخ اكثر من ٥٠٠ سلة للاسر المتأثرة بالحظر بالاضافة الي الدعم النقدي المباشر ، مؤكدا سعيهم لحلحلة المشاكل وتركيز اسعار السلع مع المنتجين بزيادة المعروض منها للمستهلك بتطوير التجربة .

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