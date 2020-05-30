علي شمخاني: وتيرة زوال أمريكا باتت سريعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن تهديدات فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجوفاء جاءت بالتزامن مع تسارع وتيرة زوال الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر علي شمخاني تغريدة جديدة له، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على “تويتر”، بشأن التطورات الأخيرة في أمريكا، أكد من خلالها زوال الولايات المتحدة، وبأن تصريحات ترامب وإدارته هي تهديدات جوفاء.
وعدد شمخاني أسباب زوال الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في تغريدته الجديدة، “أن الهزائم المتتالية أمام جبهة المقاومة والصراعات المتفاقمة مع المجتمع الدولي والاقتصاد الهزيل، والبطالة والمنظومة الصحية الكارثية وتقييد وسائل الإعلام والأزمات الاجتماعية – الأمنية العميقة في الداخل الأمريكي، هي أدلة لا يمكن دحضها”.
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