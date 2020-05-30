توجيه بفك حجز (23) حساباً تابعاً لمنظمة الدعوة الإسلامية

التاريخ: 30-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه بنك السودان المركزي، المصارف بفك حجز حسابات مصرفية لـ(23) شركة ومؤسسة ومصنع تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، Advertisements بجانب اعتماد توقيع أسماء وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول ومدير عام الموازنة نادية محمد عثمان لإدارة تلك الحسابات. وأوضح منشور صادر عن البنك المركزي، بحسب صحيفة الصيحة أن فك حجز الحسابات تم بعد خطاب من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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