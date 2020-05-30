والي الخرطوم :الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر

أكد والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي أن الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد الاصابات وزيادة عدد الوفيات وسنجري تقييم حول التكيف مع المرض والالتزام الصارم بالشروط الصحية في كل الاحوال حال استمر الحظر او أعيد فيه النظر ووجه الوالي عناية المواطنين بانه لا تراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية مع السعي الجاد لتوفير متطلبات المواطن أشاد بالجهد الذي يبذله الجيش الابيض في التصدي لجائحة كورونا وطالب بعدم التعرض لهم في أداء مهامهم جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم المفتوح بقناة الخرطوم في اطار جهود القناة في التوعية بمخاطر كورنا وتعزيزا للهدف الرئيسي للدولة ( خليك في البيت) والجهود المبذولة من الولاية لتوفير متطلبات البقاء في البيت واضاف الوالي ان التحدي الاساسي للمديرين التنفيذيين الذين تم تعينهم مؤخرا عقب الغاء منصب المعتمد هو النزول للعمل الميداني لمراقبة الاداء والاستجابة لمطالب المواطنين

وفيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية الاساسية أكد الوالي أنها تأتي على رأس الاولويات وتم تكوين لجنة عليا علي مستوي الحكومة الاتحادية وعلي مستوي الولاية لتوفير هذه السلع والتي تشمل الوقود والغاز والدقيق كما أشار الوالي

أن المحليات تمثل اكبر التحديات خاصة النظافة والاستعداد للخريف مشيرا الى مبادرة نداء الخرطوم للنظافة كمبادرة من المنصة السودانية لمكافحة كورونا كواحدة من المساعي الجادة لحشد آليات عدد من الجهات لاحداث اختراق حقيقي في ملف تراكم النفايات .

الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا قال ان لجنته إهتمت بالشرائح الضعيفة ورصدت اكثر من ٥٠٠ سلة للاسر المتأثرة بالحظر بالاضافة الي الدعم النقدي المباشر ونحن نقدر تماما معانآة المواطنين وساعين لحلحلة المشاكل وتركيز اسعار السلع مع المنتجين بزيادة المعروض من السلع من المنتج مباشرة للمواطن بتطوير التجربة التي بدأت مع اتحاد اصحاب العمل وقطع انه لا يوجد مبرر للارتفاع الكبير في السلع المنتجة محليا. مشيرا الى ان الخرطوم واعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

المهندس حاتم أبوقرون مدير عام وزارة البنى التحتية استعرض جهود وزارته مع وزارة النفط الاتحادية لتوفير الوقود لكل الجهات العاملة في الطوارئ الصحية والجهات العاملة في توفير السلع والخدمات للمواطنين كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة الخريف

هذا وكان الوالي قد عقد اجتماعا مع قيادة قناة الخرطوم وقدم تنويرا حول الدور المطلوب من الاعلام في المرحلة القادمة بالانتقال من ممارسات الماضي لالى التعبير عن الاهداف الرئسية للثورة التي اذهلت العالم وغيرت المفاهيم التي كانت تغذي الصراع القبلي والاثني والتي يدفع ثمنها السودان حاليا مطالبا بضرورة الترويج والدعوة لمبادئ ممسكات الوحدة الوطنية

الخرطوم (أخبار الخليج 365)