الدعم السريع تضبط اسلحة وذخائر وكميات من المخدرات بولاية النيل الأزق

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق من ضبط عدد (3000) رأس من الحشيش (بنقو) و (7) قطع من الأسلحة النارية (كلاشنكوف) وكميات من الذخائر في طريقها الى داخل الولاية قادمة من احدى المحليات الغربية للولاية .

وأشاد اللواء شرطة حقوقي الوليد احمد المدني والي ولاية النيل الازرق بالإنابه ، مدير شرطة الولاية لدى وقوفه على الضبطية برفقة قائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق العميد /معاويه علي عبدالمحمود أشاد بالإنجازات التي ظلت تحققها قوات الدعم السريع في سبيل مكافحة وتجفيف منابع الجريمة بما يحفظ امن واستقرار المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن .

Advertisements

وقال الوليد ان إنتشار قوات الدعم السريع في الحدود الغربية والجنوبية لولاية النيل الأزرق إضافة الى انتشارها داخل المحليات عزز من قدرتها على اكتشاف الجريمة ومنعها وحسم كل من تسول له نفسه انتهاك حرمات البلاد وثرواتها ،مشيراً الى ان هذه الضبطية هي الثانية لقوات الدعم السريع خلال هذا الشهر .

وأكد المدني أن الاجهزة الأمنية بولاية النيل الازرق فضلاً عن نشاطها لمكافحة جائحة كورونا ،تعمل يداً واحده لمنعة الإقتصاد السوداني ومحاربة تهريب السلع الإستراتيجية ومكافحة المخدرات التي تدمر عقول الشباب وتمنع القوى العاملة من التقدم والإنتاج واضاف :”المخدرات جريمة في حق الأمة وستظل حربنا شعواء ضدها وضد أي مظهر من مظاهر الجريمة في المجتمع”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)