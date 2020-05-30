نادي قطري يقترب من خدمات نجم الهلال

كشفت متابعات، أن نجم نادي الهلال وظهيره الأيمن الدولي أطهر الطاهر، تلقى خلال الأيام الماضية عرضاً جاداً من أحد الأندية الكبيرة في قطر، والذي دخل في مفاوضات مع اللاعب الذي انتهى تعاقده مع الهلال في العاشر من مايو الحالي.

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ويعكف أطهر الطاهر مع وكيله هذه الأيام على دراسة العرض قبل إتخاذ قرار بشأنه، وأفادت بحسب متابعات صحيفة الصيحة، بأن العرض القطري الذي وصل لأطهر يعد الأفضل حتى اللحظة من الناحية المالية من بين العروض التي وصلت للاعب، وينتظر أن تسفر الأيام القليلة المقبلة عن مستجدات بشأن مستقبل الظهير الدولي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)