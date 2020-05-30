زيارة وفد مجلسى السيادة والوزراء لولايات دارفور والتى كان جل اهتمامها التبشير بالسلام ونزع السلاح وبسط هيبة الدولة اخذت حيزا وفيرا من تلاحم اهل تلك المناطق وتفاعلهم مع الزيارة واظهار الكرم الفياض والطيبة والتلاحم مع الاخر فى لوحة ابداعية تعكس اصالة وطيبة اهل ولايات السودان امة انعم الله عليها بالتكافل والتراحم . واثناء زحمة العمل لابد من اكرام الضيف فكانت (المندولة) وبحسب سونا، هى عبارة عن اناء يتكون من جزئين قدح مصنع من الاشجار البلدية مكسو بالسعف توضع به العصيدة وبداخلها عدد من انواع اللحوم وكاسات صغيرة من سمن وعسل ولبن وهى احدى انواع الوجبات المقدمة فى دارفور ولاتقدم الا للعرسان او الضيوف الأعزاء. تجربة المندولة تأخذك إلى رحاب التراث السوداني والثقافة السودانية الاصيلة

فلابد من إبراز هويتنا الثقافية . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المندولة وكرم اهل دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.