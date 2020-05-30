- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 30 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن الجيش السوداني عن استعادة الهدوء عند حدود البلاد مع إثيوبيا، بعد اشتباكات هناك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الجمعة، أن الأوضاع عند الحدود هادئة لليوم الثاني، بفضل اتصالات بين قادة قوات الدولتين "والغرض منها حفظ الحدود وأمنها".
وأكد المتحدث أن القوات السودانية متمركزة في مواقعها عند الحدود في انتظار أي تعليمات قد تصدر عن القيادة العليا، واصفا ما حصل مؤخرا بأنه "رد فعل الجيش الموجود في الموقع بدون أي تعليمات".
وتابع أن تعامل الجيش السوداني مع الحادث "عالج الموضوع"، مضيفا: "أما إدارة الأمر سلبا أو إيجابا فمتروكة للجهات صاحبة القرار".
وأعلن الجيش السوداني الخميس الماضي عن اندلاع اشتباكات بين قواته وقوة من الجيش الإثيوبي وجماعة مسلحة تحظى بإسناده عند الحدود، ما أدى إلى مقتل ضابط وطفل وإصابة ستة عسكريين وثلاثة مدنيين من الجانب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق من الجيش السوداني بشأن الحدود مع إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.