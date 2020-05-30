إنسياب منتجات الثروة الحيوانية لاسواق الخرطوم

الخليج 365 : اكدتوزارةالزراعة والثروة الحيوامية بولاية الخرطوم انسياب منتجات الثروة الحيوانية بالولاية للاسواق المختلفة فى ظل الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وقالت دكتورة اشراقة عوض عثمان مساعد المدير للعام للثروة الحيوانية بالوزارة ( لسونا ) ان الجهات المعنية اعطت اولوية قصوى لحركة نقل الالبان والدواجن واللحوم Advertisements وذكرت ان مسالخ الذبيخ للاستهلاك المحلى والصادرتعمل بصورة جيدة مشيرة الى حرص الوزارة غلى الارتقاء بالانتاج الحيوانى وابانت ان العمل جار لتطوير قطاع الدواجن خاصة فى مجال سلامة وصحة لحومها واضافت ان الوزارة اتبعت الاشتراطات الصحية بالمسالخ والمساطب الخاصة بتوفير اللحوم للاستهلاك المحلى بالولاية

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