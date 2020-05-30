مصرع وإصابة 5 أشخاص في إنفجار دانة بمدينة كبيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بدانة مجهولة، سقطت في أحد المنازل بمنطقة قوز بدين التي تقع على بعد حوالي أربعين كيلومتر غربي محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور.

وقال مصدر شرطي من عد الفرسان لـ(الصيحة) إن الحادث وبحسب إفادات المواطنين وقع إثر وصول دانة طائشة من الاتجاه الغربي للمنطقة استقرت عند راكوبة أحد المنازل مما أدى إلى حرقها ووفاة امرأة في الحال، بجانب إصابة أربعة توفي أحدهم بعد إسعافه لمستشفى عد الفرسان الملكي، وأشار إلى أن المصابين الثلاثة تم تحويلهم إلى مستشفى نيالا وقامت الشرطة بزيارة موقع الحادثة ودون بلاغ بقسم شرطة عد الفرسان. المادة السابقة 175 حالة إصابة جديدة بفيروس 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد… المقالة القادمة غضبة الحليم.. بقلم اسماعيل حسن

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