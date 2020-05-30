175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجي (175) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتسجيل (38) حالة وفاة.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة الاتحادية ليوم الأربعاء، أن ولاية الخرطوم سجّلت (128) إصابة، الجزيرة (16)، القضارف (5)، شمال دارفور (20)، نهر النيل (1)، الشمالية (1) والنيل الأبيض (4) حالات إصابة.

وذكر التقرير أن إنّ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في السودان بلغ (4521) حالة، و(233) حالة وفاة، وحالات التعافي (816).

وشدّدت وزارة الصحة على الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام الجميع بتطبيق الإرشادات الوقائية، وطالبت بالتبليغ عن أي حالة اشتباه. المادة السابقة خطوات لتنظيم أسواق محلية شيكان المقالة القادمة مصرع وإصابة 5 أشخاص في إنفجار دانة بمدينة كبيرة….

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