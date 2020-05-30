شعبة المخابز تتبرأ من التهديد بالاضراب وتطمئن المواطنين

الخليج 365 : تبرأت شعبة المخابز باتحاد الغرف الصناعية من بيان صادر باسمها يهدد بالاضراب عن العمل.

واوضحت الشعبة على لسان عبد الستار عبد الرافع مسلوب حسن رئيس اللجنة التنفيذية لشعبة المخابز بأن شعبة المخابز فوجئت بصدور بيان باسمها يتضمن تهديد بالاضراب عن العمل في حال عدم إستجابة السلطات لمطالب الاتحاد بزيادة سعر الرغيفة زنة (٨٠) جرام إلى (٣) جنيهات.وأكدت شعبة المخابز نفيها وإدانتها للبيان الصحفي والذي أبانت أنه يحمل معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام وينطوي على تهديد ووعيد باضراب كل المخابزواعلن عبد الرافع نفي الشعبة وتبرأها التام لبيان التهديد بالدخول في إضراب وحمل الجهة الناشرة للخبر المسؤلية القانونية وتبعاتها. واكد أن الشخص الذي ادلي بالتصريح الصحفي ليس عضوا باللجنة التسييرية وليس له الحق بالتحدث باسمهاوأعلنت الشعبة للمواطنين بأن جميع مخبازها تعمل بصورة طبيعية. ودعت المواطنين لعدم الانزعاج لمثل هذه الاشاعات التى وراءها جهات تضررت مصالحها الشخصية جراء الترتيبات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن إعادة النظر في آلية توزيع ومتابعة ومراقبة دقيق الخبز. المادة السابقة “إنستغرام” تمنح صناع المحتوى إيرادات مادية عن طريق فيديوهات IGTV

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