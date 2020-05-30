شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب القيادي بالتحالف الحاكم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، الحكومة بضرورة طي ملف التسوية مع الولايات المتحدة حول قضية تفجير السفارتين خلال 60 يوماً، قبل أن يذهب الكونغرس لاجازته السنوية، و استباق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.
وأشار فيصل في مقابلة مع القناة السودانية 24 إلى أن تجاوز هذه المدة يجعل من إتخاذ قرار رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب لايتم الا في العام القادم.
مؤكدا أن المطلوب من السودان أن يدفع مبلغ 320 مليون دولار قيمة التسوية التي تم التوصل إليها في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بابكر فيصل : المطلوب من السودان دفع مبلغ 320 مليون دولار قيمة التسوية مع امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.