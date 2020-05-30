بابكر فيصل : المطلوب من السودان دفع مبلغ 320 مليون دولار قيمة التسوية مع امريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القيادي بالتحالف الحاكم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، الحكومة بضرورة طي ملف التسوية مع الولايات المتحدة حول قضية تفجير السفارتين خلال 60 يوماً، قبل أن يذهب الكونغرس لاجازته السنوية، و استباق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأشار فيصل في مقابلة مع القناة السودانية 24 إلى أن تجاوز هذه المدة يجعل من إتخاذ قرار رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب لايتم الا في العام القادم.

مؤكدا أن المطلوب من السودان أن يدفع مبلغ 320 مليون دولار قيمة التسوية التي تم التوصل إليها في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.