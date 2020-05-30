المؤتمر الشعبي يدين الإعتداءات الإثيوبية على الفشقة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن حزب المؤتمر الشعبي، إدانته الإعتداءات المتكررة على حدود البلاد ومناطق الزراعة الآلية بالفشقة.
وأكد الحزب في بيان للأمانة السياسية، اليوم الجمعة، دعمه اللا متناهي للقوات المسلحة ومساندتها في تأمين الحدود وحماية المزارعين والعمال، و حقهم في جميع الأراضي المنصوص عليها في الاتفاقيات الاقليمية والدولية لترسيم الحدود.
وناشد الحزب، الشعب السوداني بكافة فصائله وتنظيماته وأحزابه لدعم القوات المسلحة مادياً ومعنوياً، لحماية حدود البلاد كافة وحفاظا على سيادة وهيبة الدولة في كل شبر من أرض الوطن.
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