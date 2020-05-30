وزير الدولة بالبني التحتية والنقل يعلن مراجعة عقود الطرق والسكة حديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

-أعلن المهندس هاشم ابنعوف وزير الدولة بوزارة البنية التحتية والنقل مراجعة عقود الطرق والسكة الحديد العالقة منذ سنوات وحسم استدامتها ومراجعة هيكلة سلطة المتابعة و إدارة التمويل.

وقال في تصريح لسونا ان زيارته لولايات دارفور والتي رافق خلالها عضو المجلس السيادي الاستاذ محمد الحسن التعايشي ووزير مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك استهدفت انجاح دور الولايات في قيادة إدارة مشاريعها مع الدور الاتحادي في الإشراف والمتابعة لتحكيم الجودة.

واشار الى ان الزيارة شكلت فرصة للوقوف على مشروعات ولاية شرق دارفور في مجال البنى التحتية وتحريك الراكد من المشاريع الاتحادية وتفكيك الترسبات الصدئة في العقود المعيبة حيث باشرت الولاية بتقوية هيئتها للطرق مستعينة بالمركز في وضع السياسات وقامت بعقد اتفاقات عملية لجلب المعدات المتعلقة بتأهيل الطرق .

واوضح انه عقد خلال الزيارة اجتماعات مع مدير هيئة السكة حديد ومدير القطاع الغربي بهيئة السكة حديد والشركة المنفذة لعرض تفاصيل اسباب توقف الأعمال الخاصة بالسكة حديد في دارفور وتمت التوصية برفع جدول زمني لحلحلة الاشكالات وتسليط الضوء على المساهمة في تعزيز دور السكك الحديد في ترحيل السلع الاساسية والمحاصيل.

وفي مجال تطوير مواد البناء قال انه تم عقد عدة اجتماعات مع جامعة نيالا ومنصة التنمية العمرانية وذلك لرعاية مشروع البناء الآمن الذي يقوم على تدريب المواطنين على تصنيع مواد بناء من التربة المحلية دون الاضرار بالبيئة وسيكون نتاج المشروع ويستظل بعاطر جهود شهداء القطاع الغربي من المهندسين الذين بذلوا ارواحهم رخيصة حتي ينعم انسان دارفور ببيئة تحترم إنسانيته .