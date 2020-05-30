سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 مايو 2020

السبت 30 مايو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في السوق الرسمية، لكنه شهد ارتفاعا بالسوق الموازية (السوداء) بالمقارنة مع أسعار أمس الجمعة.



وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55.30 جنيه للشراء و55.29 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 138 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

وهبط الدولار أمام الجنيه السوداني بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مسجلا 112 جنيها، فيما وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم 14 أبريل/نيسان الماضي في السوق الموازية مسجلا حوالي 145 جنيها.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

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وصعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.

وأكد إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في تصريحات لتلفزيون السودان أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تحسين حياة المواطن السوداني، وضبط الأسواق وأسعار صرف الجنيه السوداني، والارتقاء بالاقتصاد الكلي رغم المشكلات الكبيرة التي ورثتها حكومة الثورة من النظام البائد.

سعر اليورو والإسترليني وسجل سعر اليورو 59.77 جنيه للشراء و60.3 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.44 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد استقر الريال السعودي عند 14.72 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي مسجلا 15.06 جنيه، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.91 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.