شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعرض الفنان الدرامى الهادي الصديق الي حادث مرورى مؤسف بشارع مدني الخرطوم وقد وقع الحادث اثر انقلاب العربة التي تقله الي منطقة (ودراو ة ) عدة مرات وادي ذلك الى تعرض الهادى لاصابات مختلفة خضع علي اثرها الي عملية جراحية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض فنان سوداني لحادث حركة مؤسف في طريق الخرطوم مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.