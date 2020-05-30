نجوم (ضرة واحدة لا تكفي) يطالبون المنتج بمستحقاتهم المالية ويلوحون بالتصعيد

الخليج 365 :

طالب نجوم الدراما في مسلسل (ضرة واحدة لاتكفي) الذي كان مقرراً تبث حلقاته في شهر رمضان المنصرم، منتج المسلسل المصرية هبة الغزالي بسداد أتعابهم.

وقال مخرج المسلسل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بحسب صحيفة (الصيحة)، إن الاتفاق الذي تم مع هبة الغزالي، أن تدفع أتعاب الممثلين فور انتهائهم من تصوير الحلقات لكنها دفعت لهم نصف الأتعاب فقط ورفضت تسديد الباقي.

وأضاف بأنه حاول معها أكثر من مرة لكنها رأت استكمال عمليات المونتاج أولاً قبل دفع باقي الاستحقاقات الأمر الذي يتنافى مع الاتفاق الذي تم معها بحضور الممثلين، ولهذا رفض استكمال المونتاج لحين سداد استحقاقاتهم، وأشار إلى أن الممثلين استقبلوا العيد دون أن ينالوا حقوقهم.

وذكر عبد الرحمن أنهم تعرضوا لاستفزازات من المنتج هبة الغزالي الأمر الذي سيدفعهم للجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض، وأكد أنه كمخرج للمسلسل لم يستلم حتى الآن نصف الحقوق التي تدفع عادة قبل بداية أي عمل فني.

من جانبه، قال الممثل مصطفى أحمد الخليفة إن له حقوقاً لم ينلها رغم الانتهاء من أعمال المسلسل، والاتفاق المسبق مع المنتج وإلتزامها أمامهم بتسليمهم مستحقاتهم فور الإنتهاء من التصوير، وأضاف بأنهم لم يطالبوا منذ البداية لحرصهم على الانتهاء من العمل في وقته المحدد، وأشار إلى أن المسلسل سُجل بمنزل هبة الغزالي وخارجه بعد أن دخلوا معسكراً مغلقاً بمنزلها لإنجازه.

Advertisements

فيما اعتبرت الممثلة تهاني الباشا، أنهم تعرضوا لاستفزازات من المنتج ولم يتسلموا حتى الآن متبقي حقوقهم، وذكرت لـ(الصيحة)، أنهم أكملوا التمثيل في فترة قياسية ومع ذلك تعرضوا لإهانات غير مقبولة، بل تم اتهام زملاء لهم بالسرقة في تصرف قبيح لا يمت للأخلاق بصلة.

وأضافت بأن منتج المسلسل سحب العقود التي أبرمت والتي تشير إلى دفع (25%) قبل بداية العمل، ونوهت إلى أن التسجيل كان يفترض أن يتم في ثلاثين يوماً لكنهم أنجزوه في (18) يوماً فقط، وحينما أنهوا العمل لم تلتزم بتسليمهم حقوقهم بعد الانتهاء من التمثيل وقالت إن هنالك مشكلة في الصوت وهو عمل فني لا علاقة لهم به رغم التأكيد أن مشكلة الصوت يمكن علاجها واستعدادهم لإعادة أي مقاطع إذا كانت به عيوب لأنهم حريصون أكثر منها على جودة العمل.

وقالت تهاني “إن أكثر ما أشعرنا بالضيق استفزازها لنا دون مراعاة لمشاعرنا”. وأكدت أنهم لن يتركوا حقوقهم ولن يقبلوا أي نوع من الإهانات.

بدورها، قالت الممثلة إخلاص نور الدين، إنها عملت لما يزيد عن الـ(20) عاماً لكنها لم تقابل مضايقات كالتي وجدتها من منتج المسلسل، وأضافت “كيف تراوغ في حقوقنا وهي التي إدعت لنا بأن المال بالنسبة لها لا يشكل عائقاً لأنها تملك صالات أفراح وأراضي وفيلل وفندق”.

وتابعت إخلاص “الخطأ هو خطأي لأنني ارتضيت بالاستمرار معها رغم عدم توفيرها لبيئة العمل من سكن مريح ووجبات وأدوات المكياج”.