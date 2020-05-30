مزارعو مشروع الجزيرة يرفضون اللجنة التسيرية ويطالبون السيادى بالتدخل

الخليج 365 : طالب مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل المجلس السيادى بالتدخل العاجل لإلغاء قرار لجنة ازالة التمكين والقاضى بتكوين اللجنة التسيرية بعد حل تنظيمات مهن الانتاج . وطلبوا في مذكرة تحصلت اخرلحظة على نسخة منها المجلس السيادى بتكوين لجنة من تنظيمات مهن الانتاج يتوافق عليها المزارعين واعتبروا حصر تكوين اللجنة التسيرية في تحالف المزارعين لايمثلهم

واعتبر مصطفى الطريفى مقرر تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل القرار مصادرة لحرية التنظيم لمزارعي الجزيرة و المناقل البالغ عددهم ١٣٠الف مزارع و خرقا للوثيقة الدستورية الانتقالية وكانت لجنة ازالة التمكين قد اصدرت قرارا فى وقت سابق بحل مجلس تنظيمات مهن الانتاج.

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