شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، لمنزل مواطن سوداني، وقد صبغ بيته، وطلى جداره الخارجي على هيئة “لعبة الليدو” الشهيرة.
وكان مثاراً للاعجاب، إذ علق عدد من رواد مواقع التواصل معبرين عن مدحهم لهذا الإبداع الذي أضفى شكلاً رائعا لسكنه، فيما تساءل البعض بطرافة عن “النرد”
وقبلها أثار مواطن بأحد أحياء مدينة الأبيض غرب السودان، إعجاب الأسافير بطلائه لمنزله بطريقة فنية على هيئة بص سفري.
الذي جسد فيه إبداعه وتعلقه وولعه بالسفر والترحال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..سوداني يثير الإعجاب على منصات التواصل بـ طلاء جدران منزله على هيئة (الليدو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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