الحزب الناصري: الأراضي السودانية والقوات المسلحة خط أحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري بان الأراضي السودانية والقوات المسلحة خط أحمر، ولن يقبل بالاعتداء او محاولة الانتقاص من هيبتهما.

وقال الحزب في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ان الاعتداءات من جهات متفلتة أو من القوات الإثيوبية على الاراضي السودانية وقواتنا المسلحة في الجهات الحدودية طالما كانت كلها إعتداءات حربية قادمة من العمق الاثيوبي يظل الامر مسؤولية الحكومة الإثيوبية.

واهاب الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري بالحكومة بان تضع خطط وقرارات بما لا يسمح بتكرار حدوث ذلك مستقبلا وشدد على ضرورة اتباع كل الطرق السياسية والدولية عبر منظمات الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي لوضع حل نهائي لمثل تلك الاعتداءات، وطالب بتفويت الفرصة امام اي مخطط يضعف الحكومة ويقطع الطريق أمام التغيير والتحول الديمقراطي ويفتح جبهة صراع في المنطقة.

وأكد الحزب الناصري وقوفه مع القوات المسلحة وهي تدافع عن العرض والارض وفي كل شبر من البلاد.