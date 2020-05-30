دعم نقدي أممي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية

الخليج 365 :

وقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.

وتأتي المذكرة ترجمة لاتفاق وقعته الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي قبل أشهر.

ويقضي الاتفاق بأن يقوم البرنامج باستيراد 200 ألف طن قمح لصالح الخرطوم، على أن تقوم الحكومة الانتقالية بسداد فاتورتها بالعملة المحلية وتوجيه هذه المبالغ للأسرة المحتاجة في البلاد.

وقع المذكرة، إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وحميد نورو ممثل برنامج الأغذية العالمي بالخرطوم، في حضور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

ووفقا لبرنامج الخرطوم لدعم الأسر ستقوم الحكومة السودانية بتقديم تحويلات نقدية شهرية مباشرة لدعم الأسر الضعيفة كجزء من الجهود التي تبذلها لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

واعتبر وزير مالية السودان أن برنامج دعم الأسر أحد أعظم مشاريع الحكومة الانتقالية وسيكون من الثمار الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول.

وقال إن البرنامج يقدم تحويلات نقدية مباشرة لحوالي 80% من الأسر السودانية لدعمهم خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد حاليا.

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وتقدر حكومة السودان أن 65% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن وضع الأمن الغذائي السيئ من المرجح أن يزداد سوءا مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، مع إغلاق الأعمال غير الأساسية إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف الوزير السوداني “سيكون البرنامج عاملا أساسيا لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الجوع، وشراكتنا الثابتة مع المانحين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تمكننا من تقديم المساعدات الحاسمة. نحن ممتنون لوجود مثل هؤلاء الشركاء الأسخياء”.

وحسب مذكرة التفاهم، سيدعم برنامج الأغذية العالمي الحكومة لتطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها – بما في ذلك مركز اتصال – لدعم المستفيدين من البرنامج.

وقال ممثل برنامج الغذاء حميد نورو إن “المنصة التي تم تطويرها لبرنامج السودان لدعم الأسر ستتيح التوصيل الرقمي الخاضع للمساءلة لمجموعة واسعة من الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأخرى لشعب السودان”.

وامتدح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك جهود برنامج الغذاء العالمي تجاه بلادهم، وذلك خلال لقاءين منفصلين لهما مع مدير برنامج الغذاء ديفيد بيزلي.

وبحث بيزلي في اللقاءين، آفاق التعاون بين السودان وبرنامج الغذاء العالمي فيما يتصل بالتصدي لجائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، فضلاً عن التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وتم التطرق للمشروعات المستقبلية لبرنامج الأغذية العالمي التي يعتزم تنفيذها في السودان خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالأمن الغذائي.