عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 30 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

السفارة السودانية بالقاهرة تحديد أولوية السفر للكوادر الطبية وكبار السن

دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة إبتداء من يوليو المقبل

مبادرة الابيض جيناك بالابيض تواصل دعم الكوادر الطبية

حادث حركة مؤلم لنجم الدراما الهادي الصديق

الثورية ترحب بانضمام الكنابي

د. حمدوك في لقاء الصحفيين دور الإعلام ضروري في هذه المرحلة الحاسمة

الجريدة

10 بلاغات جنائية في مواجهة المحرضين على قتل القراي

شعبة المخابز تنفي صدور بيان باسمها يهدد بالاضراب عن العمل

إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر

تجمع الصيادلة يهدد بالتصعيد ويمهل مجلس الوزراء 24 ساعة للرد على مطالبه

الحزب الناصري :القوات المسلحة والأراضي السودانية خط أحمر

الحرية والتغيير تطالب الحكومة بحماية المواطنين والاراضي في الحدود الاثيوبية

البعث يكشف تفاصيل لقائه بحمدوك

مستشفى طوارئ ود مدني يحذر من الاغلاق بسبب الاهمال

التجمع الإتحادي: فيروس (كورونا) خطر يفوق قدرة نظامنا الصحي

وزير الاعلام ينفي صدور قرار بتجديد حظر التجول

الشيوعي: لا بد من اجراءات لحماية ممتلكات المواطنين من عدوان العصابات الاثيوبية

أخبار اليوم

حميدتي يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا وعدد المصابين يتجاوز 4500 مصاب

مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعززان ثقة الدعم السريع مع المجتمع الدولي

شعبة المخابز تنفي صدور بيان باسمها يهدد بالاضراب عن العمل وصاحب البيان ليس عضوا في لجنة الغرفة

سفير خادم الحرمين يشارك في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة السودانية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

الوطن

مجلس الأمن يؤجل قرار البعثة الاممية للسودان

الصيادلة يدخلون في اضراب عام

نبيل أديب: لجنة تحقيق فض الاعتصام متوقفة عن العمل

تجمع المهنيين يطالب باعتماد ٣ يونيو يوم حداد وطني

حمدوك :انفصلنا وعزلنا عن العالم بسبب النظام البائد

الصحة تعلن عن تسجيل ٣٨ حالة وفاة و١٧٥ إصابة جديدة

القوات المسلحة تكشف تفاصيل الاعتداء على حدود السودان من العصابات الإثيوبية

السوداني

الجيش السوداني: كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت تعديات إثيوبيا

اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار (كوفيد-19)

رئيس الوزراء: قضيتنا كلية وليس في (رفع الدعم خط أحمر)

حمدوك: البعثة الأممية تخاطب (حاجاتنا) الآنية

رئيس الوزراء: رؤيتنا الاقتصادية سودانية خالصة (طاقية فصلت قدر راسنا)

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النيل الدولية

تسجيل 175 اصابة جديدة بكورونا بجانب 38 وفاة

الأمم المتحدة تدعم الأسر المتعففة

مراجعة عقود الطرق والسكة حديد

رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية

شعبة المخابز تنفي التهديد بالاضراب عن العمل

السوداني الدولية

(العدل والمساواة) ترحب بطلب انضمام الجنرال بخيت (دبجو)

المهنيين يطالب باعلان الثالث من يونيو يوم حداد وطني

صحة الجزيرة تنفي ما رشح حول وفيات (كورونا) بالمناقل

مبادرة مكافحة (كورونا) تنطلق من عطبرة الأحد

اليوم التالي

وفد الخبراء الصيني يزور مستشفى الصداقة ولا صحة لخبر اغلاق البلاد لمدة شهر

الجيش السوداني: رأينا إعطاء فرصة لإثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين

المؤتمر السوداني يطرح رؤيته الخاصة بمعالجة الاختلالات في عدد من الملفات والتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية وتحالف الحرية والتغيير ..

مكافحة المخدرات تفكك شبكات إجرامية وتضبط “5107” رؤوس حشيش

الأمل عطبرة يعقد اجتماعًا مُهمًا السبت

آخر لحظة

حمدوك يمتدح جهود برنامج الأغذية العالمي

مزارعو مشروع الجزيرة يرفضون اللجنة التسيرية ويطالبون السيادى بالتدخل

تفاصيل اتصال هاتفي بين مناوي والمبعوث الامريكي

الخرطوم: لا خلافات مع اثيوبيا حول استئناف مفاوضات السد

البنك الزراعي يستلم ٢مليون جوال قمح من المشاريع القوميه

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حميدتي يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

تاور: النيل الازرق اكثر الولايات ظلما من الحكومات السابقة

حمدوك يدعو قوى التغيير للالتفاف حول الرؤية الاقتصادية للحكومة

حمدوك يلتقي بمجموعة من الصحفيين ورؤساء تحرير صحف

حمدوك يلتقي بوفد حزب البعث العربي الاشتراكي

حمدوك يمتدح جهود برنامج الأغذية العالمي تجاه السودان

السودان وبرنامج الأغذية يوقعان اتفاقا حول برنامج السودان لدعم الأسر

الدعم السريع تنفذ حملة صحية بمحليات دارفور

وزير الدولة بالبني التحتية والنقل يعلن مراجعة عقود الطرق والسكة حديد

توزيع 24 ألف سترة واقية للكادر الطبي بالولايات

تفكيك 3 شبكات إجرامية تهرب البنقو بولايتي النيل الأزرق والخرطوم

شعبة المخابز تنفي التهديد بالاضراب عن العمل

شرطة الخرطوم تنفذ حملة نوعية لمخالفات الحظر الصحي

رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية عقب العطلة

السودان يتسلم 11 طن من المساعدات الطبية الاماراتية

مدير الطوارئ بسنار: الولاية لم تسجل اصابات جديدة بكورونا

الطواري الصحية تطمئن على موقف تأمين المداخل الشمالية للدمازين

والى الشمالية يوجه بملاحقة المخالفين لتنفيذ توجيهات لجنة كورونا

ضبط شبكة تهرب الدقيق المدعوم بمحلية ام درمان

والي القضارف يتفقد آثار الإعتداءات الاثيوبية على منطقة بركة نورين