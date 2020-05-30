تركيا تطالب بإعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على وجوب إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية، لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر مرونة وشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، نظمها “المجلس الأطلسي” و”منظمة التراث التركي”، حول مكافحة فيروس كورونا.

وقال أوقطاي: “ينبغي إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية، لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر مرونة وشفافية”.

وأضاف أنه في الوقت الذي فشل فيه العالم في اختبار مكافحة كورونا، فقد حققت تركيا نجاحا كبيرا.

وأشار إلى أن الوباء أدى إلى تعليق ظاهرة العولمة إلى حد كبير، وأن كل دولة باتت منشغلة في مشكلتها.

ولفت إلى زيادة التقارب الإيجابي بين تركيا والولايات المتحدة خلال الوباء، مشيرا إلى ظهور فرص جديدة بين البلدين.

وأوضح أوقطاي، أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أنفقت منذ عام 2002 وحتى اليوم مليارات الدولارات على نظامها الصحي المجاني، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والإنتاجي، والانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يسمح بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للبلاد.

ولفت إلى أن وباء كورونا أظهر للدول ضرورة التركيز على قطاعها الإنتاجي والاكتفاء ذاتيا، بسبب توقف التوريد من الخارج وخاصة الصين، البلد الأكثر تصديرا في العالم.

عربي21