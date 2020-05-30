الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استشهد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح السبت، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “الاحتلال أعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة”، دون ذكر تفاصيل عن هويته.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة “أطلقت النار على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم أنه كان يحمل مسدسا، وبعد إطلاق النار عليه وقتله، تبين أنه لا يحمل شيئا”.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “وفا”، عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال لاحقت شابا، ما زال مجهول الهوية، في منطقة الأسباط، وأطلقت النار عليه.
ولفتت الوكالة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الأبواب الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة.
عربي21
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