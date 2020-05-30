أول تعليق من إيران على تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في ولاية مينيابوليس، على خلفية حادثة مقتل رجل بداية الأسبوع الجاري على يد الشرطة بطريقة وحشية.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفته “التمييز العنصري ضد السود الأمريكيين”، مؤكدة أنه يجب سماع صوت المحتجين في أمريكا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقالت، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأمريكيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه”.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه “ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأمريكيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعا”. المادة السابقة مسؤول مصري: إصابات “ مسؤول مصري: إصابات “ كورونا ” الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنه المقالة القادمة بريطانيا تعلن استعدادها لمنح الجنسية لنحو 3 ملايين مقيم في هونغ كونغ

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