قرار برفع سقف السحب اليومي للصرافات الآلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت عدد من البنوك؛ مواصل تغذية الصرافات الالية بصورة راتبة خلال عطلة العيد لتغطية الاقبال الكبير من المواطنين على السيولة، واعلن مصدر مصرفي موثوق أن الصرافات الآلية سيعاد برمجتها عقب عطلة عيد الفطر لرفع سقف السحب اليومي من 2 ألف الى 5 ألف جنية للحد من التزاحم في افرع البنوك .

فى استطلاع اجرته وكالة السودان للانباء مع عدد من البنوك اوضح حيدر حسين نائب مدير عام بنك الاسرة ان التعاملات التقنية بالصرافات الالية ونقاط البيع والبطاقات الالكترونية سارت بصورة طيبة خلال عطلة العيد اما الخدمات المصرفية الاخرى فتستأنف عقب العطلة.

وقال ان التغذية تتم يومياً وهنالك اقبال شديد من المواطنين على السيولة، مبينا ان جميع الفروع بها صرافات آلية ونقاط بيع يوجد مناوبين ليديروا شغل التقنية.