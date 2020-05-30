العدوان لن يحقق لاثيوبيا مرادها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تطورات خطيرة شهدتها الحدود مع مع اثيوبيا تمثلث فى التراشق بالنيران بين القوات المسلحة على طرفى الحدود وذلك اكثر من مرة مما نتج عنه مصرع عدد من ابناء البلدين الشقيقين من العسكريين والمدنيين وجرح

اخرين ، وبحسب بيان حاد اللهجة للجيش السودانى فان الاستفزازات الأثيوبية ظلت تتكرر وفى كل مرة يتم احتواء الموقف دون وصوله الى الى حد سقوط قتلى ، وكان الناطق الرسمى بإسم الجيش قد ذكر فى بيانه ان الهجمات الأثيوبية على النقاط الحدودية اسفرت عن مصرع ضابطين برتبتى النقيب والملازم واثنين من الجنود اضافة الى ثلاثة مدنيين ، واشار الدكتور عامر (الناطق باسم الجيش)أنهم نالوا من للاثيوبيين واوقعوا فيهم عددا من القتلى والجرحى كما سقط لجيشنا بعض الجرحى فى المواجهات متوعدا بالانتقام للدماء التى اريقت دفاعا عن السودان ، متعهدا بمواصلة الجيش فى طريق حماية البلد والتصدى للمعتدين ، واكد عزم الجيش على تحرير الأراضى المحتلة من قبل الاثيوبيين وصيانة كل التراب الوطنى .

وكانت تقارير اعلامية قد تحدت عن استشهاد قائد منطقة هامة بمثلث الفشقة الحدودى بعد اشتباكات بين الجيش ومليشيات مسلحة إثيوبية ، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين، فضلاً عن حرق قرية كاملة ونزوح أهلها.

وكشفت المصادر إن النقيب كرم الدين قائد منطقة بركة نورين الإستراتيجية بمنطقة الفشقة استشهد أثناء الاشتباكات متأثراً بجراحه بعد أن تم نقله لمدينة دوكة. وقالت انباء المنطقة ان تعزيزات عسكرية كثيفة قد وصلت الى هناك من عدة مناطق ويشير اهالى المنطقة إلى سيطرة قواتنا على الأوضاع ، وكان سكان قرية حدودية قد نزحوا عن موطنهم أثر تفجر الاحتكاكات بين الجانبين لوقوعهم فى مرمى النيران الاثيوبية ولم يتم حصر الخسائر المادية والبشرية حتى الآن بسبب تواصل الاحتكاكات حسب افادة بعض ابناء المنطقة.

ان القيادة فى البلدين مطالبة بالتدخل الفورى وانهاء الاقتتال بين الاشقاء ، ويعلم الجميع ان ما بين الشعبين السودانى والاثيوبى اكبر من الصراع على هذه المنطقة ، ومع يقين السودانيين انها أرض سودانية إلا أنهم مطالبون بمعالجة الخلاف مع الاثيوبيين فى اطار الحوار مع عدم التفريط فى شبر من الأرض ، وليعلم الاخوة فى اثيوبيا ان مايقومون به ليس فى مصلحة الجانبين .

جدير بالذكر ان تقارير كشفت عن تخطيط الاثيوبيين فى ظل الانفجار السكانى الكبير الذى تشهده بلدهم الى بسط نفوذهم بالقوة على المنطقة وزراعة مواقع خصبة تضمن مضاعفة النانج من المحصولات الغذائية لمواجهة الحاجة المتزايدة عندهم للطعام خاصة فى ظل النقص الكبير فى الاراضى الخصبة الصالحة للزراعة ، وتعتبر منطقة الفشقة من اكثر من اكثر المناطق خصوبة فى ولاية القضارف التى تعتبر أهم مواقع انتاج المحاصيل الغذائية والنقدية فى السودان (الذرة والسمسم) ، لكن ليعلم الاخوة فى اثيوبيا انهم مطالبون بالتنسيق مع اشقائهم فى السودان وصولا لتوافق يضمن الاستقرار والاستفادة من الموارد المشتركة اما استمرار المناوشات فلن يحل الاشكال ولن يحقق لهم مايريدون.