شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انتصار صغيرون تعلق على استئناف الدراسة في الجامعات السودانية ومعاهد التعليم العالي
جددت وزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون نفيها حول مايجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية حول الاستعداد لاستئناف الدراسة الجامعية.
وقالت الوزيرة من خلال تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي صباح اليوم السبت “انتشرت في الفترة الماضية الكثير من الشائعات حول استئناف الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي.
نؤكد انه لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئناف الدراسة في الجامعات السودانية ومعاهد التعليم العالي بعد. ”
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التعليم العالي: لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئناف الدراسة في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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