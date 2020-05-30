الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا شديدا: هذا ما سيحدث في صيف 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من أن صيف العام الحالي قد يشهد وجود بعض الحالات المتطرفة.

وجاء في تقرير توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لعام 2020 إلى أن هذه الحالات المتطرفة ستتمثل في موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، لكنه نوّه أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية الطويلة المدى، وأنه يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها على مدار الساعة.

ولفتت الهيئة إلى أنه بحسب روزنامتها، فإن فصل الصيف في 2020 يبدأ في 1 يونيو/ حزيران وينتهي في 31 أغسطس/ آب، أما فلكيا فيبدأ في 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر/ أيلول.

وتوقع التقرير حدوث ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (+0.5)، بينما من المتوقع أن يصل أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة إلى درجة (+1.0).

وأضاف التقرير أن الأجزاء الجنوبية الشرقية تظل حول المعدل، فيما توقع ألا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهرَي يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج الفارسي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5).

كما يتوقع التقرير أن خليج عدن وبحر العرب سيشهد ارتفاع بأعلى من المعدل يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) خلال فصل الصيف.