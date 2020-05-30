ترامب يقرر إنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.
وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بصلاحيتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما أعلن ترامب أيضا في المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة ستعاقب مسؤولين صينيين، بسبب تقويضهم الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات قررت منع دخول مواطنين أجانب معينين من الصين، الذين تحددهم الولايات المتحدة كمخاطر أمنية محتملة.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات لفرض عقوبات على الصين، بالإضافة إلى ضباط في هونغ كونغ في تقويضهم الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستغير من نصائح السفر، التي قدمتها وزارة الخارجية، وفقا للتطورات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ.
وقال ترامب: “سنقوم بمراجعة نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية إلى هونغ كونغ لتعكس تزايد خطر المراقبة والعقاب من قبل أجهزة أمن الدولة الصينية”.
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