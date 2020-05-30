انقلاب عربة تقل الفنان الهادي الصديق بشارع مدنى الخرطوم

التاريخ: 29-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تعرض الفنان الدرامى الهادي الصديق الي حادث مرورى مؤسف بشارع مدني الخرطوم وقد وقع الحادث اثر انقلاب العربة التي تقله الي منطقة ( ودراو ة ) عدة مرات وادي ذلك الى تعرض الهادى لاصابات مختلفة خضع علي اثرها الي عملية جراحية . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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