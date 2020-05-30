تسييرية المخابز تنفي تهديدها بالاضراب

التاريخ: 29-مايو-2020
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نفت شعبة المخابز باتحاد الغرف الصناعية اصدار بيان باسمها يتضمن تهديد بالاضراب عن العمل حال عدم إستجابة السلطات لمطالب الاتحاد بزيادة سعر الرغيفة زنة (٨٠) جرام الى (٣) جنيهات.
وحملت الجهة الناشرة للبيان المسؤولية القانونية وتبعاتها وأكدت الشعبة أن الشخص الذي ادلي بهذا التصريح ليس عضوا باللجنة التسييرية وليس له الحق بالتحدث باسم اللجنة.
وأعلنت الشعبة بحسب صحيفة السوداني أن جميع مخابزها تعمل بصورة طبيعية ودعت شعبة المخابز المواطنين لعدم الانزعاج لمثل هذه الاشاعات التى تقف وراءها جهات تضررت مصالحها الشخصية جراء الترتيبات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن إعادة النظر في آلية توزيع ومتابعة ومراقبة دقيق الخبز.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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