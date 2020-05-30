البنك الزراعي يستلم ٢مليون جوال قمح من المشاريع القوميه

كشف البنك الزراعي السوداني عن موقفه من استلام محصول القمح للموسم الشتوي 2019-2020 والذي بلغ 2,337,330جوال منذ بداية الحصاد معلنا عن نسبة سداد المزارعين لتمويل القمح والتي بلغت اكثر من 95% وجاري الاستلام بصورة سلسة حتى الآن .

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واوضح بحسب صحيفة اخر لحظة تقرير البنك ان اجمالي استلام محصول القمح من قطاع الجزيرة بلغ 2,025,896 جوال والقطاع الشرقى بلغ 30,022 جوال والشمالية 175,737 جوال ونهر النيل 53,410 جوال والنيل الابيض 30,215 جوال اما قطاع الخرطوم فبلغ 22,050 جوال .

واشار التقرير الى ان جملة القمح المرحل من قطاع الجزيرة للمطاحن بلغ 149,525 جوال كما ورد من المديرالعام للمخزون الاستراتيجي موزعة على مطاحن سين 65,277 جوال وسيقا 33,987 جوال وويتا 24,662 جوال وحمامة 11,949 اما روتانا 13,448 جوال. واستعرض التقرير التحديات التى واجهت الموسم الشتوي 2019-2020 من توفير المدخلات من الاسمدة والخيش والوقود ولفت الانتباه للجهود الجبارة التى قام بها البنك الزراعى لتوفير احتياجات الموسم الشتوي من الاسمدة والتقاوي المحسنة الأمر الذي انعكس ايجابا على ارتفاع الانتاجية محصول القمح .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)