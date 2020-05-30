الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

أرسلت دولة الإمارات اليوم “الجمعة” طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن ويستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان : بحسب صحيفة السوداني “تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة”.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان في 22 أبريل، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 668 طنًا من المساعدات لأكثر من 58 دولة، استفاد منها نحو 668 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)