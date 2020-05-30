اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-مايو-2020

0 مشاهدة

اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي لتعزيز برنامج دعم الأسر الذي سيقدم تحويلات نقدية مباشرة لحوالي 80٪ من الأسر السودانية،

Advertisements

 

وقال الوزير في تغريدة له على( تويتر) اليوم، بحسب صحيفة السودانيى أن الاتفاق الذي وقعه نيابة عن حكومة السودان مع برنامج الغذاء العالمي يعد أحد اكبر مشاريع الحكومة في الفتره الانتقالية ومن أهم ثمار الثورة السودانية المجيدة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا