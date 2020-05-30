اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي لتعزيز برنامج دعم الأسر الذي سيقدم تحويلات نقدية مباشرة لحوالي 80٪ من الأسر السودانية،

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وقال الوزير في تغريدة له على( تويتر) اليوم، بحسب صحيفة السودانيى أن الاتفاق الذي وقعه نيابة عن حكومة السودان مع برنامج الغذاء العالمي يعد أحد اكبر مشاريع الحكومة في الفتره الانتقالية ومن أهم ثمار الثورة السودانية المجيدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)